Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor - Son Dakika

Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor

30.11.2020 13:42
Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor, System.String[]

Mardin'de yaşayan ve tavuk karası hastalığı bulunan 16 yaşındaki Ceren Bağış, ailesinin maddi imkanı olmadığı gerekçesiyle tedavi edilemedi.

Mardin'de yaşayan ve tavuk karası hastalığı bulunan 16 yaşındaki Ceren Bağış, ailesinin maddi imkanı olmadığı gerekçesiyle tedavi edilemedi. Genç yaşta görme yetisini kaybetmek istemeyen Ceren, yetkililerden kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ceren Bağış, 4 yaşındayken havale geçirdi. Daha sonra tavuk karası hastalığına yakalanan Ceren'in bir gözü yüzde 5, diğeri ise yüzde 1 görmeye başladı. Eşinin vefat ettiği gerekçesiyle maddi zorluklar yaşadıklarını belirten Ceren'in annesi Selva Bağış, yetkililere çağrıda bulunarak kendilerine yardım edilmesini istedi. Anne Bağış, "4 çocuğum var. 3'ü kız biri erkek. Kızım Ceren tavuk karası hastalığına yakalandı. Şimdi bir gözü yüzde 5, diğer gözü yüzde 1 görüyor. Doktorlara götürdüm. Gitmediğim doktor kalmadı. Kayseri'de bir hastanede kök hücre nakli olacak dediler. O da çok pahalı olduğu için yaptıramadım. Eşim vefat ettiği için çalışanım yok ve bunu karşılayacak imkanımda yok. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi. - MARDİN

Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor
Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor
Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor

Artuklu, Mardin, Tavuk, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor - Son Dakika


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