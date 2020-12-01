Gözlerinin açılmasını isteyen liseli Ceren, tedavi için hayırseverlerden yardım bekliyor - Son Dakika

Mardin'de halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen gece körlüğü (retinitis pigmentosa) hastalığı nedeniyle bir gözü yüzde 1 diğeri yüzde 5 görebilen 16 yaşındaki Ceren Bağış, hastalığından kurtulmak için kök hücre nakli ameliyatı olacağı günü bekliyor.

Artuklu ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde henüz bir yaşındayken inşaat işçisi babasının vefat etmesiyle yetim kalan Ceren Bağış'ın görme kaybını, okula başladığında öğretmeni fark etti.

Birçok hastaneye başvurmasına rağmen hastalık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Bağış, zamanla görme kaybının artması nedeniyle 10 yaşından itibaren tek başına bir yere gidemez oldu.

Bir gözü yüzde 99 diğer gözünde ise yüzde 95 görme kaybı yaşayan Ceren Bağış, kararan dünyasının yeniden aydınlanması için kök hücre nakli ameliyatı olmak istiyor.

Yardım kampanyası başlatıldı

Ceren'in tedavi giderlerinin karşılanması için valilik izni alınarak yardım kampanyası başlatıldı.

Kendisine uzanacak yardım elini bekleyen Ceren, sağlığına kavuşmak ve eğitimini tamamlayıp göz doktoru olmak istiyor.

"Hayatı kararmasın"

Anne Selva Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri erkek 3 çocuğunun oluğunu belirtti.

Çocuklarından Ceren'in hastalığının okula gitmesi ile anlaşıldığını belirten Bağış, gündüzleri desteksiz dışarı çıkamadığını kaydetti.

Maddi durumu iyi olmadığı için kızını ameliyat ettiremediklerini anlatan Bağış, şöyle dedi:

"Ameliyat için yaklaşık 100 bin lira lazım. O kadar param da yok. Bir gözü şu anda yüzde 5, diğer gözü de yüzde 1 görüyor. İkisi de kapanmak üzere. Yardım için valilikten izin aldık. Hayırseverlerden destek bekliyoruz. Kızımın gözleri kapanmasın, hayatı kararmasın. İnşallah bu para toplanır da kızımın gözleri açılır."

Lise öğrencisi Ceren Bağış ise bugüne kadar bazı tedaviler gördüğünü ancak hastalığın ilerleyişini durduramadıklarını söyledi.

En son Kayseri Acıbadem Hastanesinde tedavi olduğunu burada kök hücre nakline ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını aktaran Ceren, şunları kaydetti:

"Maddi durumumuz iyi olmadığı için bu tedaviyi karşılayamıyoruz. Verdikleri gözlüğü bile zor aldım. 5 bin lira civarındaki gözlükleri aldık. En çok annemin akrabaları falan yardım etti, bu gözlükleri alabildik. Yoksa o gözlükleri bile alacak paramız yoktu. Ben tedavi olmak istiyorum. Ameliyattan sonra bir gözüm yüzde 15, diğer gözüm de yüzde 5 görecek ama o da sadece böyle kalmayacak. Her 6 ayda bir görmem daha çok yükselecek. Bu tedaviyi olmak istiyorum."

Göz doktoru olmak istiyor

Tek başına dışarı çıkamadığını, zamanın çoğunu evde geçirdiğini vurgulayan Ceren, "Birinin desteği olmadan bir yerlere gidemiyorum. Tek başıma gitmeyi, yürümeyi çok istiyorum. Ailemden birsinin yardımına ihtiyacım var hep." ifadesini kullandı.

Hastalığı atlatırsa eğitimini tamamlayıp göz doktoru olmak isteğini söyleyen Bağış, "Büyüyünce göz doktoru olmak istiyorum. Göz doktoru olursam, benim gibi acı çekenlere yardım etmek, onları iyileştirmek istiyorum." diye konuştu.

Hem dışarı çıkınca hem de derslerinde ablasına yardımcı olan ve ona kitap okuyan Azat Bağış, "Ablam görmüyor. Okuldan geri kalmamak için ona yardım ediyorum. Kitabını okuyorum. Bazen gezmeye gidiyoruz. Bazen düşüyor onu yerden kaldırıyorum. En büyük isteğim, sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.