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Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum - Son Dakika

Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum

09.06.2021 14:50

İki çocuk annesi Seher Aslan Özkurt, imam nikahlı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ölmüştü. Saldırının faillerinin yargılanması sürerken, Özkurt'un kızı olay anını anlattı. Annesinin eski eşinden kaçtığını belirten kız, "Bizi sürekli tehdit ediyordu. Olay günü de gece gözümü açtığımda Barış Ş. silahı başımıza dayamıştı. Seyfetullah ise annemi etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Bu şahıslar sabaha kadar evde çıplak gezdiler. Anneme ne yaptılar bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen olayda, bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Özkurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıkmış, kaçmaya çalışan genç kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakim karşısına çıktı. Cinayetin asıl faili olan kadının dini nikahlı eski kocası Seyfetullah S. halen aranırken, hazırlanan iddianamede, şüphelilerin binanın damından halat yardımıyla eve girdikleri, evde bulunan 2 küçük kız çocuğunun başına silah dayayarak yardım için kaçmaya çalışan kadını merdiven boşluğunda silahla vurarak öldürdükleri ifade edildi.

''EŞİMLE ARAM KÖTÜ''

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Seher Özkurt'un ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Barış Ş. ile Cevdet D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptılar. Davaya ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri de müdahil oldu. Duruşmada ifade veren Barış Ş., kadının dini nikahlı eşi olan Seyfetullah S. ile çalıştıkları iş yerinden tanıştıklarını belirterek, "Olay günü bize 'eşimle aram kötü, gidelim konuşacağım' dedi. Biz de Mersin'e geldik. Biz konuşmak maksadıyla oraya gittik sanıyordum. Ben kesinlikle eşini öldüreceğini bilmiyordum. Hatta eve girdikten sonra eşine şiddet uygulamaya kalktı ben engel oldum. Ben silah kullanmadım. Ben evin içinde çocukların yanında kaldım. Cinayet evin dışında merdiven boşluğunda oldu. Benim olayla hiçbir ilgim yok" dedi.

Maktul kadının annesi İpek, baba Abdullah ile kız kardeşi Sinem Hatun Aslan da şüphelilerin hepsinden şikayetçi olduklarını ve gerekli cezayı almalarını istediler.

Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum

KIZI, O ANLARI ANLATTI: SABAHA KADAR EVDE ÇIPLAK GEZDİLER

Maktulün 11 yaşındaki kızı C.S.C. de Seyfetullah S.'den 3,5 yıl önce annesiyle kaçtıklarını vurgulayarak, "Annemin ailesine sığındık ancak o günden beri bizi sürekli tehdit ediyordu. Olay günü de gece gözümü açtığımda Barış Ş. silahı başımıza dayamıştı. Seyfetullah ise annemi etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Zaten bu adam sürekli anneme 'seni gece evinde öldüreceğim' diyordu. En sonunda bu söylediğini yaptı. Ayrıca bu şahıslar sabaha kadar evde çıplak gezdiler. Anneme ne yaptılar bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkemede ayrıca tanıklar da dinlendi. İddia makamı da sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti Seyfetullah S.'nin yakalama emrinin devam etmesine, şahısların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 10 Ağustos'a erteledi.

Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum

NE OLMUŞTU?

2 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesine bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Aslan Özkurt'un oturduğu sitenin 10. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Aslan Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen otomobile binerek kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra Adana'da durdurularak, içindeki Barış Ş. ve Cevdet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan Seyfetullah S.'nin ise aranmasına devam ediliyor.

İDDİANAME ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanarak Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 şüphelinin Adana'dan karayolu ile gece saatlerinde Mersin'e geldiği tespit edilirken, maktul kadının bulunduğu eve Seyfetullah S. ile Barış Ş.'nin birlikte çıktığı ifade edildi. Seyfetullah S.'nin demir kesme aleti ile binanın damının kilidini kırdığı ve halat yardımıyla damdan 10. katta bulunan maktul kadının balkonuna indiği, ardından dış kapıyı Barış'a açtığı belirtilen iddianamede, şahısların çocukların başına silah dayadığı, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları ifade edildi. Bir boşluktan yararlanarak yardım istemek için Seher Aslan Özkurt'un evden dışarı çıktığı belirtilirken, arkasından çıkan Seyfetullah S.'nin 4-5 el ateş ederek, dini nikahlı eski eşini öldürdüğü, ardından yanındakilerle kaçtığı belirtildi.

Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum

Seher Aslan, Yenişehir, Mersin, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum - Son Dakika


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