Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj

Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sevda Erginci, ardından 2019 yılında ise Sevgili Geçmiş dizisindeki İpek karakterini canlandırmış, son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna karakterini oynamıştı. Yorucu sezonun ardından soluğu tatilde alan isimlerden biri de Erginci oldu. Tatiline devam eden Erginci, saçlarında imaj değişikliğine gitti.

GÖZLÜKLÜ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Güneş gözlüklü fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşan Erginci, çok sayıda beğeni aldı. Ancak Erginci'nin kısalttığı saçları, hayranlarının kendisini tanımasında zorluk çıkardı. Genel olarak oyuncunun yeni imajını beğendiğini aktaran hayranları, olumlu yorumlarda bulundu.

İşte Sevda Erginci'nin paylaştığı fotoğraflar: