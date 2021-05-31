Gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenler ! - Son Dakika

Gözlük kullanımı hayatımızın vazgeçilmez unsurları içindedir. Kırma kusuru durumlarında optik , parlak ışıktan korunmada güneş gözlüğü kullanımı hayatımızın bir parçasıdır. Ancak gözlük kullanımı doğru olmadığında yarar yerine zarar oluşturabilmektedir.

Gözlük alırken dikkat edilecek önemli noktalardan birisi gözlük almadan önce Göz Hastalıkları Doktor muayenesi olarak sorunun tam olarak belirlenmesi gereklidir. Yani muayene olmadan dinlendirici gözük almak istemek doğru değildir. Çünkü dinlendirici gözlük denilen durum düşük numaralı gözlükler için kullanılan doğru olmayan bir terimdir ve göz bozukluğu olmayan bir kişi dinlendirici gözlük diye adlandırılan bir gözlük kullanamaz.

Diğer önemli nokta kullandığımız gözlük camlarının kalitesidir. Optiklerden yani gözlük satan kurumlardan alınan camlarda bir sorun olmaz iken pazardan, kıyafet mağazalarından ya da seyyar satıcılardan alınıp kullanılan gözlük camları gözde bozukluklara sebep olabilmektedir.

Özelikle yakın gözlüklerinde karşılaştığımız bu durum görme kusurunu tam olarak düzeltmezken gözde başka sorunlara neden olabilmektedir.

Diğer bir önemli bir konu ise kullandığımız gözlüğümüzü ne sıklıkla değiştirdiğimiz konusudur. Orta ve ileri yaş durumlarında gözlük numaralarında bir değişiklik olmaz ve hastalarımız yıllarca aynı gözlüğü kullanmaya devam eder. Kullanılan her şey zamanla bozulur ve doğallığını kaybeder. Çizik ve yüzeyi bozulmuş gözlük camını ve gözlüğü kullanmaya devam etmek kesinlikle doğru değildir. Bu durum özellikle çocuklarda çok önemlidir. Gözlük yeni alınmış bile olsa camında görme aksına uyan bölgede çizik, bozulma var ise mutlaka değiştirilmelidir.

Son olarak önemli nokta bazen hasta olmadan yakınlarının gözlük reçetesi ile gözlük yaptırdıklarına şahit olmaktayız. Gözlük çerçevesinin kullanacak kişinin gözüne uygun olması önemlidir. Eski çerçeveye yeni cam takılma durumlarında ise takılacak camın odağı ile hastanın görme odağının üst üste gelmesi gerekmektedir. Hastaya ölçüm almadan yapılan gözlük camları görme kalitesinde bozulmalara neden olmaktadır. Bu durum özellikle multifokal gözlüklerde özellikle önemlidir. Gözlük camı çerçeveye yerleştirilirken yapılan odak kaymaları çok büyük sorunlara neden olabilmektedir.