Gözlük takması yasaklanan Japon kadınlar uygulamaya karşı sanal savaş açtı

Japon kadınlar iş yerlerinde gözlük takma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle sosyal medyada kampanya başlattı. 'Gözlük takmak yasak' etiketiyle binlerce paylaşım yapan kadınlar, ülkelerinde görünümlerine dair koyulan katı kurallara tepki gösterdi.



Japonya'da kadın çalışanlara topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu getirilmesinin ardından bu kez de bazı şirketler kadınlara gözlük takmayı yasakladı.