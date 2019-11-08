Gözlük takması yasaklanan Japon kadınlar uygulamaya karşı sanal savaş açtı
6 saat önce
Japon kadınlar işyerlerinde gözlük takma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle sosyal medyada kampanya başlattı. 'Gözlük takmak yasak' etiketiyle binlerce ileti paylaşan kadınlar, yaşadıkları kötü tecrübeleri anlatarak durumun düzeltilmesini talep etti
Japon kadınlar iş yerlerinde gözlük takma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle sosyal medyada kampanya başlattı. 'Gözlük takmak yasak' etiketiyle binlerce paylaşım yapan kadınlar, ülkelerinde görünümlerine dair koyulan katı kurallara tepki gösterdi.
Japonya'da kadın çalışanlara topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu getirilmesinin ardından bu kez de bazı şirketler kadınlara gözlük takmayı yasakladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:28
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