"Gözlükten kalıcı kurtulmak mümkün" - Son Dakika

Halk arasında göz çizdirme ameliyatı olarak da bilinen Excimer lazer tedavisinin, 30 yılı aşkın süredir güvenle kullanıldığını ifade eden Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ali Sipahier, "Bu tedavinin uygulanabilmesi için 18 yaşını geçmiş olmak, son 1 yılda gözlük numarasının değişmemiş olması ve kornea tabakasının yapısal özelliklerinin uygun olması gereklidir. Tedavi sonrası gözlükten kurtulmak mümkün" dedi.

Miyop, hipermetrop ve astigmat olarak adlandırılan kırılma kusurlarının kalıcı tedavisinde uygulanan Excimer lazer hakkında Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ali Sipahier açıklamalarda bulundu. Tedavide, lazer ışınının hedeflenen dokuyu istenilen kalınlık ve genişlikte ortadan kaldırdığını, böylece gözün en dışında bulunan kornea tabakasında kalıcı bir değişim meydana gelerek miyop, hipermetrop ya da astigmatın tedavisinin gerçekleştiğini belirten Sipahier, "Bu tedavinin uygulanabilmesi için 18 yaşını geçmiş olmak, son 1 yılda gözlük numarasının değişmemiş olması ve kornea tabakasının yapısal özelliklerinin uygun olması gereklidir. Bunun için rutin göz muayenesinin yanında kornea tomografisi istenir ve uygun kişilere cerrahi uygulanabilir. Bugün geldiğimiz noktada Excimer lazer foto ablasyonla 8 dereceye kadar miyop 5 dereceye kadar hipermetrop ve astigmatın tedavisini gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

2 ŞEKİLDE UYGULANABİLİR

Excimer lazerin temel olarak iki şekilde uygulanabildiğini söyleyen Op. Dr. Sipahier, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzey ablasyonu adı verilen uygulamalarda korneanın en dış tabakasında bulunun zar (epitel) kaldırılarak lazer uygulaması gerçekleştirilir. Epitel, kazıma (PRK) ya da alkol yardımıyla (LASEK) kaldırılabildiği gibi bu işlem son yıllarda geliştirilen notouch adlı yöntemle yine Excimerlazer kullanılarak el değmeden de yapılabilmektedir. Yüzey ablasyon genelde korneanın ince olduğu durumlarda tercih edilir, dezavantajı uzun iyileşme süreci ve yüksek düzeltmelerde haze adını alan kornea bulanıklığının oluşabilmesidir. Epitel iyileşene kadar 3-4 gün korneaya kontakt lens uygulanır sonrasında görmenin tam performansa ulaşması 2 haftayı bulur."

İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜRÜYOR

Excimer lazerin ikinci ve en sık kullanılan şekli LASIK hakkında bilgi veren Sipahier, "Bu yöntemde korneanın üst kısmından fleb adını verdiğimiz ince bir kısım kapak gibi kaldırılır ve sonrasında tedavi uygulanarak fleb yerine yerleştirilir. Fleb oluşturulmasında önceleri keratom adı verilen bir bıçak sistemi kullanılırken son yıllarda femto saniye lazer bu sistemin yerini almıştır. Yani LASIK tedavisinde iki farklı lazer sistemi kullanılır ve bu uygulamaya Femtolasik adı verilir. Femtolasik tedavisinin çok tercih edilmesinin en önemli nedeni iyileşme sürecinin kısa olmasıdır. Ameliyat sonrası ilk beşl saat hafif yanma ve batma şikayeti olur sonrasında hem görme yerine gelir hem de şikayetler oldukça azalır. LASIK tedavisi olanlar ameliyatın ertesi günü işlerine dönebilmektedir" dedi.

AMAÇ GÖRME KALİTESİNİ ARTIRMAK

Op.Dr. Ali Sipahier "Bunların dışında yüksek sıralı aberasyon adını verdiğimiz ve gözlükle düzeltilemeyen kırılma kusuru olan hastalarda topografi kılavuzlu ya da wave front kılavuzlu Excimerlazer uygulamaları yapılabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak görülen keratokonus hastalığında, uygun hastalarda topografi kılavuzlu tedavi ile oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir.Buradaki amaç gözlük kullanmamak değil görme kalitesini arttırmaktır."dedi.