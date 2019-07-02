Son Dakika Haberleri: Gözlükule Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmaları
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Gözlükule Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmaları

51 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, geçmişinin Neolitik Çağ'a kadar uzandığı değerlendirilen Gözlükule Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmalarına başlandı.

Gözlükule Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmaları, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, geçmişinin Neolitik Çağ'a kadar uzandığı değerlendirilen Gözlükule Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmalarına başlandı.
Kazı ekibi sorumlusu ABD Macalester Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yalçın, kazı alanında yaptığı açıklamada, Gözlükule'nin yaklaşık 8 bin yıllık tarihe sahip Tarsus'un en eski yerleşim birimi olduğunu söyledi.

Höyüğün Anadolu arkeolojisinde çok önemli yeri bulunduğunun altını çizen Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2007 yılında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 200 metrekare alanda 9 ayrı açma noktasında Tarsus'un tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldığını vurguladı.

Yalçın, bu yılki kazılarda 4 noktada çalışmaların yapılacağını aktararak, kazılarda elde edilecek bulguların Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi'nde incelenerek muhafaza edileceğini ifade etti.
Yalçın, kazı ekibinin 12 araştırmacı akademisyen ve 6 işçiden oluştuğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:42 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Boğazici Üniversitesi, Mersin, Tarsus, Kültür Sanat
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