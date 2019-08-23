Gözpınar şehitleri 97. yıldönümünde anıldı

22 Ağustos 1922'de İşgalci Yunan askerlerinin Efeler'e bağlı Gözpınar köyünde katlettiği şehitler, 97 yıldönümünde törenle anıldı.



Gözpınar merkezinde mevlit okunmasının ardından şehitlikte düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı Abidin Aslan, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, Türk Ocakları Aydın Şube Başkanı Eyüp Doyuran, Gözpınar Mahallesi Muhtarı Ünal Günay, Siyasi Parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve Gözpınar halkı katıldı.



Törende konuşan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Aslan, Milli Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en büyük destekçilerinin "Efeler" olduğuna işaret etti, "Bilindiği gibi; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşındaki en büyük destekçileri Efelerimiz olmuştur. Gözpınar köyümüz ise milli mücadele döneminde Yunanların en kanlı saldırısına maruz kalan bölgelerimizden birisidir. 97 yıl önce 22 Ağustos 1922'de köy halkının büyük bölümü Yunan askerlerince katledilmiştir. Yaşanan bu büyük acının 97. yıldönümünde şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.



Aslan sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yunan işgalinde 5 kişinin ayaklarından bağlanarak ağaca asıldığı, 12 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü, 44 hemşehrimizin ise Derviş Yeri denilen alanda yağlı urganla bağlanarak makinalı tüfekle katledildiği Gözpınar katliamı tarihin en kanlı saldırılarından birisidir. Bu saldırılarda kadın ve çocukların da hedef alındığı tarihi kayıtlara geçmiştir. İşgalciler, katliamda cinsiyet ve yaş ayrımı bile yapmamışlardır."



Törende konuşan Türk Ocakları Aydın Şubesi Başkanı Eyüp Doyuran da, o dönemde Araplı ismini taşıyan köyün neredeyse tüm halkının katledildiğine işaret etti. Doyuran, "Gözpınar şehitlerini ve ülkemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi anıyoruz" dedi.



Köy Muhtarı Ünal Günay ise, köyde yaşanan Yunan katliamının çoluk çocuk ayırmadan yapıldığını belirtti. - AYDIN