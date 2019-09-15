Son Dakika Haberleri: Göztepe: 0-0
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Göztepe: 0-0

9 dakika önce

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Chatziisaias (xx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Attamah (xx) (Dk. 86 Abdullah x), Vetrih (xx), Boldrin (xx), Samudio (xx) (Dk.

Göztepe: 0-0, System.String[]

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Chatziisaias (xx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Attamah (xx) (Dk. 86 Abdullah x), Vetrih (xx), Boldrin (xx), Samudio (xx) (Dk. 70 Scepovic x), de Pauw (xx), Umar (xxx) (Dk. 77 Oğulcan xx)
GÖZTEPE: Beto (xx), Titi (xx), Alpaslan (xx), Gassama (xxx), Berkan (xxx), Soner (xx), Poko (xx), Halil (xx) (Dk. 60 Eren xx), Mossoro (xx), Serdar (xx) (Dk. 86 Ege x), Napoleoni (xx) (Dk. 76 Batuhan xx)
SARI KARTLAR: Attamah, Boldrin, Melnjak (Çaykur Rizespor) - Halil, Mossoro, Alpaslan, Berkan (Göztepe)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

4'üncü dakikada de Pauw'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar'ın şutunda top yandan auta gitti.
27'nci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abarhoun'un şutunda top çerçeveyi bulmadı.
41'inci dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Gökhan'ın kontrol edemediği top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu Vetrih elle kestiğine karar veren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ardından Vetrih'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarının ardından maçın hakemi pozisyonun öncesinde Napoleoni'nin ofsaytta olduğuna karar vererek, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.
65'inci dakikada sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Boldrin'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
69'uncu dakikada Serdar'ın serbest vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
85'inci dakikada Poko sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına topu kaleye gönderdi, ancak top kaleyi bulmadı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.


Çaykur Rizespor, Mehmet Salim, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:05 Kaynak: DHA
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