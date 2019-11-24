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Son Dakika Spor Göztepe: 0-1 - Son Dakika Spor

Göztepe: 0-1

6 saat önce

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Volkan Bayaraslan (xx), Bahtiyar Birinci (xxx), Yusuf Bozdoğan (xx)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxx), Caulker (xxx), Tzavellas (xx), Baiano (xx), Kaan (xxx), Siopis (xxx), Ceyhun (xxx) (Dk. 72 Musa xx), Efecan (xxx), Bakasetas (xxx), Campos (xxx) (Dk.

Göztepe: 0-1, System.String[]

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Volkan Bayaraslan (xx), Bahtiyar Birinci (xxx), Yusuf Bozdoğan (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxx), Caulker (xxx), Tzavellas (xx), Baiano (xx), Kaan (xxx), Siopis (xxx), Ceyhun (xxx) (Dk. 72 Musa xx), Efecan (xxx), Bakasetas (xxx), Campos (xxx) (Dk. 62 Yacine Bammou xxx), Cisse (xxx)

GÖZTEPE: Beto (xxx), Gassama (xxx), Wallace (xxx), Titi (xxx), Berkan (xx), Castro (xxx) (Dk. 90 Borges), Soner (xxx), Mossoro (xxx) (Dk. 62 Stefano xxx), Halil (xxx) (Dk. 76 Yalçın xx), Serdar (xxx), Jerome (xxx)

GOL: Dk. 67 Castro (Göztepe)

SARI KARTLAR: Siopis, Ceyhun, Baiano (Alanyaspor) - Soner (Göztepe)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmada tek gol 67'nci dakikada Göztepeli Castro'dan geldi. Misafir takım Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nı kazanan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'nda yer alan öğretmenlere çiçek ve plaket verdi. Seremoninin ardından da futbolcular öğretmen olan Yardımcı Hakem Bahtiyar Birinci ile 4'üncü Hakem Şeref Taştan'a çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Maçın 6'ncı dakikasında gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla buluşan Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Beto'nun kucağında kaldı.

8'inci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi denedi. Çatala doğru havalanan topa kaleci Beto uzanarak tokatladı.

30'uncu dakikada gelişen Göztepe kontratağında Soner'in uzak direğe yaptığı ortaya Halil uzanamadı ve top auta çıktı.

41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan topu çizgiden taşıyarak ceza sahasının sağ çaprazına getirdi. Burada pası alan Cisse'nin ceza sahası içerisinde dar açıdan sert vuruşunu kaleci Beto çeldi. Top tekrar Cisse'ye döndü fakat savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

45'inci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Campos'un ceza sahası çaprazından yaptığı ortasına kale önünde yükselen Cisse'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

56'ncı dakikada Alanyasporlu Efecan ceza sahasının sağ çaprazından hızla savunma arkasına girdi. Bu sırada Campos'un ceza sahası içerisine gönderdiği topun ardından karambol oldu ancak maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.

67'nci dakikada sağdan gelişen Göztepe atağında Halil'in pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Castro'nun sert şutu kaleci Marafona'nın sağından filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşma misafir takım Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.


Aytemiz Alanyaspor, Bahtiyar Birinci, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:47 Kaynak: DHA
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