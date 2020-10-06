Göztepe 11 transfer yaptı

Onur Atış, İzmir DHA

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezona 11 transfer yaparak girdi.

12 futbolcusu ile yolları ayıran Göztepe, yeni transferlerden 5'ini ise kiralık olarak verdi. Süper lig ekibinin transfer tablosu şöyle:

GELENLER İrfan Can Eğribayat (Geldiği takım Adanaspor , 4 yıllık)Balasz Megyeri (Geldiği takım Atromitos, 2 yıllık)Kerim Alıcı (Geldiği takım Altınordu , 2 yıllık, Boluspor 'a kiralandı)Dzenan Burekovic (Geldiği takım Ujpest, 2 yıllık)Kubilay Sönmez (Geldiği takım Hatayspor , 2 yıllık)Guilherme (Geldiği takım Trabzonspor , 1+1 yıllık)Obinna Nwobodo (Geldiği takım Ujpest, 2 yıllık)Brown Ideye (Geldiği takım Aris, 2 yıllık)Cherif Ndiaye (Geldiği takım Gorica, 1 yıllık kiralık)Burak Süleyman (Geldiği takım Kocaelispor , 2 yıllık)Marko Mihojevic (Geldiği takım Erzgebirge Aue, 2+1 yıllık)SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR Beto Pimparel Andre Castro Wallace Reis Serdar Gürler Kerem Atakan KesginDeniz KadahCameron JeromeHüseyin BulutSÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULARCelso BorgesHakan ÇinemreLeo Schwechlen (Tek taraflı fesih)Kamil Wilczek ( Kopenhag 'a satıldı)KİRALANAN FUTBOLCULARGöktuğ Bakırbaş (Ümraniyespor) Ege Özkayımoğlu (1922 Konyaspor )Yusuf Talum (Menemenspor)Eren Bilen (Menemenspor)

Kerim Alıcı (Boluspor)