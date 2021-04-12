Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

Göztepe, 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Göztepe, 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Şampiyonluğun tescilli için sarı-kırmızılı yönetimin TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi. 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göztepe, kupaya uzanmıştı. (Salih Yılmazsoy/İHA)

Son Dakika

Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi

1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi

ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu

CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti

Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi

ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu