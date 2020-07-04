Göztepe: 2-1

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

GÖZTEPE: Beto - Gassama (Dk. 46 Murat Paluli ), Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges (Dk. 46 Yalçın Kayan), Mossoro (Dk. 90+1 Ege ), Tripic (Dk. 80 Castro), Serdar (Dk. 23 Napoleoni), Wilczek

GOL: Dk. 25 - Dk. 45+2 Ferdi ( Fenerbahçe

SARI KARTLAR: Murat Paluli, Alpaslan (Göztepe)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

1'inci dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat'ın yerden verdiği pasta Deniz'in gelişine yaptığı şutu kaleci Beto kornere çeldi.

4'üncü dakikada sol kanattan Berkan'ın pası ile ceza yayı üzerinden topla buluşan Wilczek'in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9'uncu dakikada sağ kanatta Deniz Türüç 'ün ara pası ile kale önünde topla buluşan Vedat'ın vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

25'inci dakikada Hasan Ali Kaldırım 'ın sol kanattan yerden gönderdiği şutunda ceza sahası sol çaprazında buluşan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Deniz'in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Vedat, meşin yuvarlağı Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45+2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

64'üncü dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz'in araya girmesi ile kaleci Altay topa hakim oldu.

66'ncı dakikada Napoleoni'nin pasında topla buluşan Soner Aydoğdu 'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

70'inci dakikada Soner'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Tripic'in sol çaprazdan vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

76'ncı dakikada Napoleoni'nin ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Tripic'in gelişine vuruşunda Serdar Aziz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

87'nci dakikada Mossoro'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wilczek'in kafa vuruşunda Altay gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Serdar Aziz, Wilczek'e yaptığı müdahaleden sonra ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.

SERDAR GÜRLER SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaştığı maçta konuk ekipten Serdar Gürler , sahayı sedye ile terk etti.

Mücadelenin 22'nci dakikasında ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Uzun süre yerde kalan Serdar Gürler'e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar'ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu.

HASAN ALİ PERFORMANS ARTIRDI

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, performans artırdı. Ligdeki son 2 maçta yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında Vedat Muriç, bu hafta ise Göztepe maçında Ferdi'nin gol atmasına katkı sağladı.