Göztepe 20 yıllık seriyi bozmak istiyor

SÜPER Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmek istiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, yarın kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan Göztepe, ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.