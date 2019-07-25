Göztepe 2019-20 sezonu formaları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-20 sezonunda giyeceği forma ve antreman ürünlerini bu video ile tanıttı.
Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-20 sezonunda giyeceği forma ve antreman ürünlerini bu video ile tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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