Son Dakika Haberleri: Göztepe 2020'de evine dönüyor
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Göztepe 2020'de evine dönüyor

1 saat önce

Göztepe'nin yeni evi olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 2020 yılı içerisinde faliyete geçecek.

Göztepe'nin yeni evi olacak Gürsel Aksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 2020 yılı içerisinde faliyete geçecek.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:17 
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