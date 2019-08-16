Göztepe 2020'de evine dönüyor
1 saat önce
Göztepe'nin yeni evi olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 2020 yılı içerisinde faliyete geçecek.
Göztepe'nin yeni evi olacak Gürsel Aksel Spor
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ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 2020 yılı içerisinde faliyete geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:17
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