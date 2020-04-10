Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak - Son Dakika
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Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak

7 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren genç teknik adam, takım olarak idmanlara 27 Nisan Pazartesi günü başlamayı planladıklarını söyledi. Önce 20 Nisan Pazartesi günü oyuncularının 4'erli gruplarla Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sahaya ineceğini açıklayan Palut, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak ön görüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle şu ana kadar oyuncuların video konferansla evlerinden idman yaptığını hatırlatan İlhan Palut, "Ev antrenman süreci çok uzadığı için 3 gün önce 1 hafta ara verdik. Evdeki çalışmalarlarla futbolcuları hazır tutmak mümkün değil.  Futbolcular evde temel kuvvet çalışmaları yapıyor. Evde futbola özgü kuvvet çalışmalarını yapmamız çok zor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin başlama tarihinden 1 ay önce takımlara haber verecek. Biz son maçımızı 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'a karşı oynadık. 20 Mart tarihi itibariyle kararlar açıklandı ve evlerimize kapandık. Biz ev antrenmanlarıyla futbolcuların performansının geriye gitmesinin yavaşlamasını sağlıyoruz. Ayrıca tüm yabancı futbolcularımız İzmir'de, giden kimse yok" dedi. Palut, yeni tip Koronavirüsü (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Daha önce ligler Ağustos'ta başladığı için serzenişlerimiz olurdu. Ancak olağanüstü bir durum var. Herkesin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Sıkıştırılmış bir takvim olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız. Sağlık personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de yaz dönemi maçlara çıkacağız. 'Bu havada maç mı oynanır? 3-4 günde bir maça mı çıkılır? Bu kadar seyahat mi edilir?' gibi serzenişlerde bulunma lüksümüz olamaz. Hepimizin fedakarlık yapması gereken bir dönemdeyiz. Önümüze nasıl bir takvim konursa buna uyacağız" cümlelerini sarf etti.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:46 Kaynak: DHA

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