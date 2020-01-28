Göztepe: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe: 3-0 - Son Dakika Spor

Göztepe: 3-0

6 saat önce

Kadınlar Voleybol 1'nci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Göztepe: 3-0, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1'nci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setlerini ev sahibi ekip 25-10, 25-18 ve 25-13'lük skorlarla kazandı. Bu sonuçla Karşıyaka Play-Off yarışını sürdürürken, Göztepe alt sıralardan kurtulamadı. Karşıyakalı taraftarlar salonu doldururken, 150 kadar Göztepeli de takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı takım müsabaka sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.

İzmir Emniyeti, maç öncesi salon çevresinde ve maç sırasında salonda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ezeli rakip olan iki takım taraftarları arasında küfürleşmeler dışında taşkınlık yaşanmadı.


Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
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