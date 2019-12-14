Göztepe: 3 - 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe: 3 - 1 - Son Dakika Spor

Göztepe: 3 - 1

6 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo - Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 62 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Seuntjens (Dk.

Göztepe: 3 - 1, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo - Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 62 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Seuntjens (Dk. 78 Nadir Çiftçi), Stancu

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Borges (Dk. 54 Mossoro), Castro, Halil Akbunar (Dk. 78 Eren Derdiyok), Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome (Dk. 54 Deniz Kadah)

GOLLER: Dk. 30 ve Dk. 67 Stancu, Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), - Dk. 34 Wallace Reis (Göztepe)

SARI KARTLAR: Stancu, Seuntjens, Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör), Baiano (Gençlerbirliği) - Berkan Emir (Göztepe)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 30 ve 67'nci dakikalarda Stancu ile 36'ncı dakikada Sio atarken, Göztepe'nin karşılaşmadaki tek golü Wallace Reis'ten geldi.

14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Castro ortasını yaptı, Jerome'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

24'üncü dakikada Castro'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

30'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Seuntjens ortaladı. Arka direkte Stancu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

34'üncü dakikada skora denge geldi. Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Wallace Reis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

36'ncı dakikada Gençlerbirliği tekrardan öne geçti. Seuntjens'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Sio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

67'nci dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında topla buluşan Stancu'nun röveşatasında top ağlara gitti: 3-1.

77'nci dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sio'nun içeri çevirdiği topta Seuntjens bekletmeden vurdu. Kaleci Beto gole izin vermedi.

83'üncü dakikada Berkan Emir ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.


Mamadou Diallo, Cüneyt Çakır, Sefa Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:29 Kaynak: DHA
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