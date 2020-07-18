Göztepe: 3-1

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇiçekGALATASARAY: Okan, Mariano (Dk. 90 Linnes), Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli (Dk. 89 Taylan), Ömer (Dk. 89 Jimmy Durmaz), Emre Akbaba (90+5 Yunus), Adem (Dk.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 47'nci dakikada ceza sahası içinde Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 47'nci dakikada ceza sahası içinde Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 49'uncu dakikada Adem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi ancak hakem Koray Gençerler, penaltı atışında Beto'nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 49'uncu dakikada Adem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi ancak hakem Koray Gençerler, penaltı atışında Beto'nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 50'nci dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 50'nci dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 60'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekerek ceza yayı önünde Sarrachi'de kaldı. Sarrachi'nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0. 60'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekerek ceza yayı önünde Sarrachi'de kaldı. Sarrachi'nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0. 66'ncı dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında arka direkte Castro topu indirdi. Kale önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesi Sarrachi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla golü iptal etti. 66'ncı dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında arka direkte Castro topu indirdi. Kale önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesi Sarrachi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla golü iptal etti. 77'nci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada Napoleoni'nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 77'nci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada Napoleoni'nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 81'inci dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Emre'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 2-1. 81'inci dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Emre'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 2-1. 90+4'üncü dakikada Halil'in ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü. 90+4'üncü dakikada Halil'in ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü. 90+7'nci dakikada Seri'nin ara pasında topla buluşan Taylan, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Taylan pasını boş durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus topu boş kaleye gönderdi: 3-1. 90+7'nci dakikada Seri'nin ara pasında topla buluşan Taylan, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Taylan pasını boş durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus topu boş kaleye gönderdi: 3-1. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonra erdi.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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