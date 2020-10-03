Göztepe: 3-2

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop iş birliğiyle, SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla İzmir'de düzenlenen "Hamza'ya Nefes Ol" kadın voleybol turnuvasının ilk gününde Karşıyaka, ezeli rakibi Göztepe'yi 2-0 geriye düştüğü maçta tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek finale kaldı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 16-25, 21-25, 25-16, 25-22 ve 15-10'luk skorlarla sona erdi. Günün diğer maçında İzmirspor, Sigorta Shop Kalecik Belediye'yi 3-2 mağlup etti.Turnuvada yarın saat 13.00'te üçüncülük, 16.00'da ise final maçı oynanacak.