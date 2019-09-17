Son Dakika Haberleri: Göztepe 3 eksikle çalıştı
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Göztepe 3 eksikle çalıştı

20 dakika önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.

Göztepe 3 eksikle çalıştı, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.


Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Wallace Reis ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Deniz Kadah, Tamer Tuna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:10 
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