Göztepe 3'te 3 peşinde

Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe, yarın Hes Kablo Kayserispor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Ideye görev yapamayacak. Ligde 14 günde 5 maç oynayacağı zorlu bir periyottan geçen Göztepe'nin 9 haftada 14 puanı bulunurken, Kayserispor 6 puanla düşme hattında yer alıyor. Bu mücadelenin ardından 9 Aralık Çarşamba günü de erteleme sınavında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe kazanması halinde 2.5 yıl sonra ligde 3'te 3 yapacak. İzmir temsilcisi son olarak 2018-19 sezonunun ilk yarısında yine Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor'u art arda yenmişti. Bugüne kadar Süper Lig'de 12 kez karşı karşıya gelen Göztepe ve Kayserispor, bu maçlarda 4'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.