Göztepe: 4-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan(xx), Mustafa Savranlar (xx), Mehmet Salih Maçlum (xx)

GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 83 Harun Alpsoy, Dk.18 Yekta Kurtuluş, Dk.67 Angelo Diego ( Antalyaspor ) - Dk. 1 Andre Castro, Dk. 44 Deniz Kadah, Dk. 74 Murat Paluli (Göztepe)

SARI KARTLAR: Amilton, Fredy (Antalyaspor), Serdan Gürler, Eren, Yalçın Kayan, Balkan Emir (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Titi (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.

1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sağdan ceza alanı ortasında, Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramayınca Andre Castro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

10'uncu dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

18'inci dakikada Antalyaspor yarı alanından atılan uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Yekta Kurtuluş, Göztepe ceza alanına kadar girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.

44'üncü dakikada skora denge geldi. Antalyasporlu Cengiz Demir göğüs pasıyla topu kalecisi Ferhat Kaplan'a aktarmak isterken araya giren Deniz Kadah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik skorla sona erdi.

67'nci dakikada Antalyaspor rakip ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Angelo Diego'nun sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-2.

74'üncü dakikada Mossoro rakip ceza alanı çizgisi üzerinden topu kale önündeki Murat Paluli ile buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşu skora dengeyi getirdi: 3-3.

81'inci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Antalyaspor'da topla rakip ceza sahasına giden Amilton, Titi'nin müdahlesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Volkan Bayarslan, Titi'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

83'üncü dakikada Antalyaspor, rakip ceza alanı dışı sağ çaprazında Diego Angelo ile serbest vuruş kullandı. Barajdan dönen topu iyi takip eden Harun Alpsoy, topu ağlara gönderdi: 4-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.

- Antalya