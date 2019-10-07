Göztepe 9 sezona damga vurdu

Süper Lig'de kalesinde en az gol gören takım olan Göztepe, son 9 yılın en iyi savunma performansına imza attı.



İstikbal Mobilya Kayserispor'u farklı yenerek moral bulan Göztepe, milli araya mutlu girdi. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran İzmir temsilcisi puanını 9'a yükseltirken, bu sezon 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı. 7 maç sonunda kalesinde yalnızca 5 gol gören İzmir ekibi, ligin de en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında kalesini gole kapatan Göz Göz, son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı. Son olarak 2010/2011 sezonunda Özcan Kızıltan idaresinde sezonu açan İzmir temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü. Göz Göz o tarihten sonra ilk 7 haftalar göz önüne alındığında en iyi savunma performansını yakaladı. 2017/2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de boy gösteren sarı-kırmızılılar, söz konusu periyotta ilk sezonunda kalesinde 11 gol, geçen sezon ise 8 gol görmüştü.



Alpaslan uğuru sürüyor



Göztepe'de Alpaslan Öztürk uğuru Kayserispor maçında da devam etti. Geçen sezon geldiği Göztepe formasıyla 4 gol atan deneyimli oyuncu, 5. golünü Kayserispor filelerine bıraktı. Daha önce Alpaslan'ın gol attığı 4 maçtan 12 puan çıkaran Göztepe, Kayserispor maçını da kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi, Öztürk'ün gol attığı 5 karşılaşmada 15 puan toplamayı başardı. Deneyimli futbolcu attığı 2 golle Napoleoni ile birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı. - İZMİR