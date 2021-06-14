Göztepe, 96 yaşında

İzmir 'in köklü kulüplerinden Göztepe, 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, 96. yaşını pandemi önlemleri altında kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, Gürsel Aksel Stadyumu'nda müzikli ve ışık gösterili kutlama organizasyonu gerçekleştirilecek. Göztepeli taraftarlar ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sahil şeridinden meşaleler yakarak geceyi aydınlatacak. Kutlamalarda havai fişek kullanılmayacak. Saat 22.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kutlamalar kısa sürecek.

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