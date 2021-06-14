Göztepe, 96 yaşında

Göztepe Spor Kulübü, 96. yaşını kutluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar saat 21.30'da Mustafa Kemal Sahi Bulvarı'nda meşaleler yakarak takımlarının 96 yaşını kutlayacak.
İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, 96. yaşını pandemi önlemleri altında kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, Gürsel Aksel Stadyumu'nda müzikli ve ışık gösterili kutlama organizasyonu gerçekleştirilecek. Göztepeli taraftarlar ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sahil şeridinden meşaleler yakarak geceyi aydınlatacak. Kutlamalarda havai fişek kullanılmayacak. Saat 22.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kutlamalar kısa sürecek.
Göztepe, geçtiğimiz yıl 95. yaşını pandemi önlemleri sebebiyle stadyumda meşale yakarak kutlamış, kutlamalara taraftarlar katılamamıştı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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