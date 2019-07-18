Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa gidi
4 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:12 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da başladı. İzmir
temsilcisi Göztepe, Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kampına, teknik direktör Tamer Tuna
yönetiminde Afyonkarahisar'da başladı. Kocatepe
Spor Kompleksi'nde sabah antrenmana Galatasaray
'dan transfer edilen Eren Derdiyok
da katıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, teknik direktör Tuna ve yardımcıları gözetiminde top çalışması yaptı. Taktik ağırlıklı şut çalışması yapan futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Eren Derdiyok, Yasin Öztürk ve Deniz Kadah
birlikte çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenman sahasından detay
-Antrenmandan detay
-Teknik direktör Tuna'dan detay
-Genel detaylar
Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı