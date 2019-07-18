Son Dakika Haberleri: Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa gidi
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Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa gidi

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da başladı.

Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa gidi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da başladı.
İzmir temsilcisi Göztepe, Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kampına, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Afyonkarahisar'da başladı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde sabah antrenmana Galatasaray'dan transfer edilen Eren Derdiyok da katıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, teknik direktör Tuna ve yardımcıları gözetiminde top çalışması yaptı. Taktik ağırlıklı şut çalışması yapan futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Eren Derdiyok, Yasin Öztürk ve Deniz Kadah birlikte çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenman sahasından detay
-Antrenmandan detay
-Teknik direktör Tuna'dan detay
-Genel detaylar


Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:12 Kaynak: DHA
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