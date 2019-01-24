Son Dakika Haberleri: Göztepe Agbenyenu'yu Açıkladı

Göztepe Agbenyenu'yu Açıkladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aradığı sol beki Portekiz'de buldu.

Göztepe Agbenyenu'yu Açıkladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aradığı sol beki Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon'dan Agbenyenu'yu kiraladı.

Berkan Emir'in dışında sol beki bulunmayan Göztepe, bu bölgeyi Ganalı Agbenyenu'yla güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Sporting Lizbon'da forma giyen 22 yaşındaki Lumor Agbenyenu'yu sezon sonuna kadar satış opsiyonuyla birlikte kiraladı. Agbenyenu, Wassaman United, Porto, Portimonense ve 1860 Münih'te de forma giydi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

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