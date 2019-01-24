Göztepe Agbenyenu'yu Açıkladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aradığı sol beki Portekiz'de buldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aradığı sol beki Portekiz
'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon
'dan Agbenyenu'yu kiraladı. Berkan Emir
'in dışında sol beki bulunmayan Göztepe, bu bölgeyi Ganalı Agbenyenu'yla güçlendirdi. İzmir
temsilcisi, Sporting Lizbon'da forma giyen 22 yaşındaki Lumor Agbenyenu'yu sezon sonuna kadar satış opsiyonuyla birlikte kiraladı. Agbenyenu, Wassaman United, Porto
, Portimonense ve 1860 Münih
'te de forma giydi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
Göztepe, Sporting Lizbon Forması Giyen Lumor Agbenyenu'yu Kiraladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var