Göztepe - Akhisarspor: 0-1

STAT: BornovaHAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Ok (xx)GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (x), Titi (xx), Kadu (x), Agbenyenu (xx), Poko (x), Borges (x) (Dk. 69 Serdar x), Castro (xx), Halil (x) (Dk. 78 Deniz x), Yasin (xx), Jerome (x) (Dk.





STAT: Bornova



HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Ok (xx)



GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (x), Titi (xx), Kadu (x), Agbenyenu (xx), Poko (x), Borges (x) (Dk. 69 Serdar x), Castro (xx), Halil (x) (Dk. 78 Deniz x), Yasin (xx), Jerome (x) (Dk. 61 Ghilas x)



AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Zeki (xxx), Caner (xx), Cocalic (xxx), Kadir (xx), Sissoko (xxx), Rotman (xxx), Aykut (x) (Dk. 73 Serginho x), Güray (x) (Dk. 62 Barbosa xx), Bokila (x) (Dk. 85 Cikalleshi), Manu (xx)



GOLLER: Dk. 88 Barbosa (Akhisarspor)



SARI KARTLAR: Agbenyenu, Titi, Gassama (Göztepe) - Cocalic, Manu, Sissoko (Akhisarspor)



Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta haftaya 21 puanla sonuncu sırada giren Akhisarspor, kendisi gibi lige tutunmaya çalışan Göztepe'yi tek golle geçerek umutlarını sürdürdü: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 88. dakikasında sahne alan Barbosa, yeşil-siyahlılara çok kritik galibiyeti kazandırdı. Bu sonuçla 24 puana yükselen Akhisarspor kalan 7 hafta için ümitlenirken, 27 puanla 16. sırada kalan Göz-Göz ise Bursaspor yenildiği haftayı kötü değerlendirdi, ateş hattından kurtulamadı.



6. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Halil'in sağdan ortaladığı topa Yasin kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



24. dakikada Agbenyenu'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.



32. dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Poko'nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.



38. dakikada Kadu'dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu'nun şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çeldi. İlk yarı golsüz sonuçlandı.



47. dakikada Halil kafayla ceza yayı üzerindeki Borges'e çevirdi, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.



56. dakikada Halil'in ortasında arkada direkte topla buluşan Yasin müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.



58. dakikada Halil'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lumor'un vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı.



64. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Bokila'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



71. dakikada Castro'nun oldukça uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



88. dakikada Manu'nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Barbosa takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.





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