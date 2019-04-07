Göztepe - Akhisarspor Maçının Ardından
1 saat önce
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Göztepe karşısında 3 puanı hak ettiklerini söyledi.
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Göztepe karşısında 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Kayhaoğlu, "Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık, kupa galibiyetinin moraliyle İzmir
'e geldik. Düşündüğümüz her şeyi saha yansıttık. Tahtaya ne yazdıysak sahaya yansıdı. Maçın sonunda da olsa iyi oyunumuzu skorla süslediğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki maçların hepsi birbirinden zorlu olacak. Bulunduğumuz puan durumundaki yerimizden en kısa zamanda yukarılara çıkmanın çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.
TUNA: EN KÖTÜ SENARYO BAŞIMIZA GELDİ
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna
ise Akhisarspor yenilgisinin ardından, "Başımıza gelecek en kötü senaryo geldi" yorumunu yaptı. Mili ara ve seçimler nedeniyle verilen 3 haftalık aranın çok önemli olduğunu ancak toparlanmalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirten Tuna, "Aradan sonraki Akhisarspor maçı yeni bir başlangıç olacaktı. Göztepe camiasıyla ve yapısıyla Süper Lig'de kalmayı hak ediyor. Fakat bazen kötü senaryolar ortaya çıkıyor. Bu mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu. Pozisyonlar bulduk, üstündük ama sonuca gidemeyince anlamı olmuyor. Bugün kazansaydık, ligde kaldığımızı deklare edebilirdim. Üstüne koyduğumuz şeyler var ama sonuca yansımıyorsa, faydalı hale dönüşemiyorsa üzgünüz. 7 haftalık bir periyot var, mücadelemiz sürecek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ercan Kayhaoğlu'nun açıklamaları
Tamer Tuna'nın değerlendirmeleri
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:41 Kaynak: DHA
Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti
Ersan İlyasova'nın 12 Sayısı Galibiyete Yetmedi
Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar