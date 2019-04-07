Son Dakika Haberleri: Göztepe - Akhisarspor Maçının Ardından

Göztepe - Akhisarspor Maçının Ardından

1 saat önce

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Göztepe karşısında 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Göztepe - Akhisarspor Maçının Ardından, System.String[]
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Göztepe karşısında 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Kayhaoğlu, "Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık, kupa galibiyetinin moraliyle İzmir'e geldik. Düşündüğümüz her şeyi saha yansıttık. Tahtaya ne yazdıysak sahaya yansıdı. Maçın sonunda da olsa iyi oyunumuzu skorla süslediğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki maçların hepsi birbirinden zorlu olacak. Bulunduğumuz puan durumundaki yerimizden en kısa zamanda yukarılara çıkmanın çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.

TUNA: EN KÖTÜ SENARYO BAŞIMIZA GELDİ

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Akhisarspor yenilgisinin ardından, "Başımıza gelecek en kötü senaryo geldi" yorumunu yaptı. Mili ara ve seçimler nedeniyle verilen 3 haftalık aranın çok önemli olduğunu ancak toparlanmalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirten Tuna, "Aradan sonraki Akhisarspor maçı yeni bir başlangıç olacaktı. Göztepe camiasıyla ve yapısıyla Süper Lig'de kalmayı hak ediyor. Fakat bazen kötü senaryolar ortaya çıkıyor. Bu mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu. Pozisyonlar bulduk, üstündük ama sonuca gidemeyince anlamı olmuyor. Bugün kazansaydık, ligde kaldığımızı deklare edebilirdim. Üstüne koyduğumuz şeyler var ama sonuca yansımıyorsa, faydalı hale dönüşemiyorsa üzgünüz. 7 haftalık bir periyot var, mücadelemiz sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ercan Kayhaoğlu'nun açıklamaları

Tamer Tuna'nın değerlendirmeleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:41 Kaynak: DHA

Tamer Tuna, İzmir, Spor
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