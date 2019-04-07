Göztepe - Akhisarspor Maçının Ardından
1 saat önce
- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu'nun toplantı salonuna gelişi Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları Göztepe Teknik Sorumlusu Tamer Tuna'nın açıklamaları İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer...
- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu'nun toplantı salonuna gelişi
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları
Göztepe Teknik Sorumlusu Tamer Tuna
'nın açıklamaları İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanmış olsak ligde kalacağımızı bugün burada deklare edebilirdim. Maalesef kaybedince artık daha önemli bir periyoda gireceğiz." dedi. Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu da Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:30 Kaynak: AA
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