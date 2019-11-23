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Göztepe, Alanya'da terleyecek

6 saat önce

Süper Lig'de milli maç arasından önce evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe yarın sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Alanya'da terleyecek, System.String[]

Süper Lig'de milli maç arasından önce evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe yarın sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemeyecek. Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücaleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Milli maç arasını iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "İyi durumdayız. Sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanyaspor bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Aytemiz Alanyaspor maçındaki muhtemel 11'i şöyle: "Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome."


Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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