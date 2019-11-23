Son Dakika Haberleri: Göztepe, Alanya deplasmanına 2 eksikle gidiyor!
Son Dakika Spor Göztepe, Alanya deplasmanına 2 eksikle gidiyor! - Son Dakika Spor

Göztepe, Alanya deplasmanına 2 eksikle gidiyor!

7 saat önce

Lige verilen aradan önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 13 puanla girdiği 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Göztepe, Alanya deplasmanına 2 eksikle gidiyor!, System.String[]

Lige verilen aradan önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 13 puanla girdiği 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.


Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.


Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko'nun yanı sıra 11. haftada maç bitiminde kırmızı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk görev yapamayacak.


Sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkacak teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.


Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:18:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe, Alanya deplasmanına 2 eksikle gidiyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]