Son Dakika Haberleri: Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü.

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı. Göztepeli oyuncular, idmanın kalan bölümünde Aytemiz Alanyaspor müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Hüseyin Bulut'un yer almadığı antrenmanda, cezası nedeniyle hafta sonu forma giyemeyecek Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.

Yeni stat için kombine satışları pazartesi günü başlayacak

Öte yandan, Süper Lig'in ikinci devresinde maçlarını Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı planlayan Göztepe'de ikinci devre için kombine bilet satışları 25 Kasım Pazartesi günü Passolig internet sitesinden başlayacak.

İlk yarıda kombinesi olanların biletleri indirimle satın alabileceği öncelikli satış dönemi 6 Aralık Cuma günü sona erecek. Kombine biletlerin tüm Göztepe Passolig kartı sahiplerine satışı 9 Aralık Pazartesi'den itibaren gerçekleştirilecek.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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