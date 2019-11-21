Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İlk yarıda kombinesi olanların biletleri indirimle satın alabileceği öncelikli satış dönemi 6 Aralık Cuma günü sona erecek. Kombine biletlerin tüm Göztepe Passolig kartı sahiplerine satışı 9 Aralık Pazartesi'den itibaren

Öte yandan, Süper Lig'in ikinci devresinde maçlarını Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı planlayan Göztepe'de ikinci devre için kombine bilet satışları 25 Kasım Pazartesi günü Passolig internet sitesinden başlayacak.

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