Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.
- Kaynak: AA
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