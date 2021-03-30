Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
30.03.2021 19:39
Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı andaki sevinci İZMİR - Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı.
Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı andaki sevinci İZMİR - Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı.
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