Göztepe, Altay karşısında 3 puan arayacak

Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir 'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.

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