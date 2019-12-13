Göztepe Ankara'da seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Göztepe Ankara'da seriyi sürdürmek istiyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, yarın yine Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe Ankara'da seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, yarın yine Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır görev alacak. Konuk Göztepe'de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da Gençlerbirliği'ne karşı görev alamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Beto ve sol kanat Halil'in ise durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Son 3 deplasman maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerek 9 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" ifadelerini kullandı.Göztepe'nin muhtemel 11'i: Göktuğ (Beto) - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin (Halil), Serdar, Jerome.


MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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