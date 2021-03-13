Göztepe, Ankara deplasmanına çıkacak

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek 5 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe, yarın deplasmanda düşme potasında yer alan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ankaragücü ile daha önce 45 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerin filelerine 62 gol bırakan İzmir temsilcisi kalesinde 47 gol gördü. Teknik direktör Ünal Karaman, iyi bir seri yakaladıklarını ve Başkent'ten de istedikleri sonucu alarak evlerine döneceklerini ifade etti.