Göztepe-Ankaragücü maç notları

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna
, geçen hafta Bursaspor
deplasmanında çıktığı ilk 11'i bozmadı. Kırmızı kart cezası bitmesine rağmen Reis'i yedek soyunduran deneyimli teknik adam, defansın ortasında Titi'nin yanında Alpaslan Öztürk
'e formayı verdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Yasin Öztekin
de karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deneyimli oyuncu son olarak 29. haftada oynanan BB. Erzurumspor
karşılaşmasında kadroda yer almıştı.
Konuk Ankaragücü
'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan
, geçen hafta kazanılan Demir Grup Sivasspor
maçının ilk 11'inden 2 zorunlu değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam kart cezalısı Kulusic'in yerine savunmanın ortasında Alihan'a şans verirken, bir diğer kart cezalısı Boyd'un yerine ise Oscar Scarione
forma giydi. 2017/2018 ve 2018/2019 sezonunun devre arasına kadar Göztepe forması terleten Scarione, eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşadı. Bir dönem Göztepe forması giyen Mehmet Sak
da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Göztepe ve Ankaragücü taraftarları kendilerine ayrılan yerleri doldururken, iki tarafın tribünleri de bayrak, atkı ve flamalarla görsel bir şölene imza attı. Karşılaşmayı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya
, CHP
İzmir Milletvekili Atilla Sertel
, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
ve eşi Neptün Soyer ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
da tribünden takip etti. - İZMİR