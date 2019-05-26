Son Dakika Haberleri: Göztepe-Ankaragücü maçından notlar

Göztepe-Ankaragücü maçından notlar

6 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen hafta Bursaspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı.

Göztepe-Ankaragücü maçından notlar, System.String[]
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen hafta Bursaspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı. Kırmızı kart cezası bitmesine rağmen Reis'i yedek soyunduran deneyimli teknik adam, defansın ortasında Titi'nin yanında yine Alpaslan Öztürk'e formayı verdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle 5 haftadır takımdan ayrı kalan Yasin Öztekin de karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deneyimli oyuncu son olarak 29. haftadaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasında kadroda yer almıştı.
ANKARAGÜCÜ'NDE 2 EKSİK
Konuk Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, geçen hafta kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk on birinden ise 2 zorunlu değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam kart cezalısı Kulusic'in yerine savunmanın ortasında Alihan'a şans verirken, bir diğer kart cezalısı Boyd'un yerine ise Oscar Scarione forma giydi. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunun devre arasına kadar Göztepe forması giyen Arjantinli orta saha Scarione, eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşadı. Bir dönem Göztepe forması giyen Mehmet Sak da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
TARAFTARLAR ŞOV YAPTI
Karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Göztepe ve Ankaragücü taraftarları kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldururken, iki tarafın tribünleri de bayrak, atkı ve flamalarla görsel bir şölene imza attı. Biletlerin tamamını günler öncesinden tüketen Göztepeliler maç öncesi tüm oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu.
SOYER TRİBÜNDE
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kritik maçta Göztepe'yi yalnız bırakmadı. Göztepe atkısıyla eşi Neptün Soyer'le protokol tribününe giriş yapan Soyer'e sarı-kırmızılı futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de Bornova Stadı'na geldi. Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel de müsabakayı izledi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da maça dakikalar kala Göztepe-Ankaragücü maçını izlemek için tribündeki yerini aldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:52 Kaynak: DHA
İzmir, Ankaragücü, Spor
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