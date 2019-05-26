Son Dakika Haberleri: Göztepe - Ankaragücü maçının ardından

Göztepe - Ankaragücü maçının ardından

3 saat önce

Ankaragücü Antrenörü Özgür Doğramacı çok stresli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Göztepe - Ankaragücü maçının ardından, System.String[]


 

Ankaragücü Antrenörü Özgür Doğramacı çok stresli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Doğramacı, "Biz hafta içi Ankaragücü'ne layık bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu stresi geçen hafta biz yaşadık. Tempolu bir maç oldu, pozisyonlarımız oldu. Pozisyonlara girdiler, biz pozisyonlar yaşadık. Maçın 84. dakikasında Video Yardım Hakem Uygulaması sonucunda (VAR) bir penaltı pozisyonu oldu. Cüneyt hocamız değerlendirdi. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ise maç sonuna doğru atıldı. Bana göre ağır bir karar oldu. Göztepe kulübesi biraz stresliydi 4. hakeme itirazlar oldu, biraz konuşma uzayınca hocaları tribünlere gönderdi" dedi.
Göztepe Antrenörü Tahsin Tam çok güzel bir hikaye yazdıklarını söyledi. Tam, "Göztepe hikayeleri çok olan bir cami,a yeni bir hikaye ekledik. Taraftarımızın yeni marş yazması için malzeme verdik. Çok güçlü bir camiayız. Futbolcular, hocamız Tamer Tuna, yönetim ve taraftarlarla büyük bir camiayız. Son dakikaya kadar mücadeleyi verdik. Daha önce de maçı koparabilirdik. Zor geceydi, stresli geceydi. Taraftarımızı mutlu ettik. Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor'a geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede umarım Süper Lig'e dönerler" yorumunu yaptı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:56 Kaynak: DHA
Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu 1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:32:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe - Ankaragücü maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]