Son Dakika Haberleri: Göztepe Ankaragücü'nü 3-0'la Geçti

Göztepe Ankaragücü'nü 3-0'la Geçti

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Göztepe Ankaragücü'nü 3-0'la Geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi. 20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı. 50. dakikada sol kanattan defansın arkasına sarkan Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jerome'nin bekletmeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 57. dakikada Halil'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Castro'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 69. dakikada sol kanattan ceza sahasına inen Poko'nun pasıyla topla buluşan Halil, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2 74. dakikada Mokhtar'ın ceza sahası içine yaptığı orta kaleye yönelince kaleci Beto güçlükle topu kornere çeldi. 79. dakikada Castro'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Gouffran, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. (0-3)

KÜNYE

Stat: Kadir Has Hakemler Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx MKE Ankaragücü: Korcan x, Kenan x, Kone x, Alihan x, Mehmet x, Sedat xx, Faty x (Putsilla dk. 58 x), İlhan x, El Kabir xx (Cerci dk. 67 x), Mokhtar x (Kehinde dk. 80 x), Kubilay x Yedekler: Altay, Furkan, Heurtaux, Kaan, Mahmut, Erdem Teknik Direktör: Bayram Bektaş Göztepe: Beto xx, Titi xx, Silva xx, Berkan xx, Alparslan xx, Borges xx, Halil xxx (Ngando dk. 75 x), Castro xx (Tayfur dk. 90 ?), Gouffran xxx (Yalçın dk. 83 ?), Poko xx, Jerome xxx Teknik Direktör: Kemal Özdeş Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Erol, Cikalleshi, Samed Goller: Jerome (dk.50), Halil (dk. 69), Gouffran (dk. 79) (Göztepe) Sarı kartlar: Faty, Mehmet (MKE Ankaragücü), Silva (Göztepe)

(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:46 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Spor
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