Son Dakika Haberleri: Göztepe, Antalyaspor'a Konuk Olacak

Göztepe, Antalyaspor'a Konuk Olacak

52 dakika önce

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak.

Göztepe, Antalyaspor'a Konuk Olacak, System.String[]
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazırlık Maçında Atiker Konyaspor, İstanbulspor'u Tek Golle Geçti Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:14:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe, Antalyaspor'a Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]