Göztepe, Antalyaspor'a Konuk Olacak
52 dakika önce
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında yarın Antalyaspor
'la karşılaşacak.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu
düdük çalacak.
Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba
günü İzmir
'de oynanacak.
Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler
'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre
forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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