Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
08.01.2021 17:13
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe bu karşılaşmanın son idmanını gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe bu karşılaşmanın son idmanını gerçekleştirdi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge görev yapacak.
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