Göztepe, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Göztepe, Antalyaspor maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanda ilk bölümde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Wallace Reis'in yer almadığı antrenmanda Andre Poko ile Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Antalyaspor-Göztepe maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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