Göztepe, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanda ilk bölümde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Wallace Reis'in yer almadığı antrenmanda Andre Poko ile Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Antalyaspor-Göztepe maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.