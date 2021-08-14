Göztepe, Antalyaspor maçına hazır

Antalya Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Yasin Kol görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Marko Mihojevic ve sol bacak soleus yaralanması bulunan Dzenan Burekovic'in tedavileri devam ediyor. Adduktor kas yaralanması tedavisi tamamlanan Kubilay Sönmez takıma adaptasyon çalışmalarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde çalıştı.

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü, bir de isteği var