Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah antrenmanında salonda kuvvet ve core antrenmanı gerçekleştirdi.
Akşam idmanında ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor